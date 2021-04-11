Український важкоатлет Чумак виграв Чемпіонат Європи в Москві

Український важкоатлет Дмитро Чумак завоював дві золоті нагороди на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який проходить у Москві. Він переміг у ваговій категорії до 109 кг
Про це повідомляє Tribuna.com.
Чумак став кращим у поштовху (226 кг) та в сумі двоборства (407 кг). У ривку українець показав четвертий результат - 181 кг
Вагу до 109 кг - олімпійський, тому цей результат буде врахований в олімпійській кваліфікації. Це золото стало третім для Чумака. Все він здобув три перемоги в трьох різних вагах - 2017 (до 94 кг), 2019 (до 102 кг), 2021 (до 109 кг).
У медальному заліку ЧЄ українська збірна лідирує. В офіційний залік йдуть тільки великі медалі, які враховують загальний результат, ривок і поштовх. Таких нагород Україна має 4 золотих і 1 бронзову. Також в України 14 малих подіумів (10 золотих нагород і 4 бронзові).
Нагадаємо, 8 квітня українська спортсменка Ірина Деха, яка виступає у ваговій категорії до 76 кілограм, завоювала три золоті медалі і стала абсолютною чемпіонкою Європи.
РБК-Україна писало, що українська важкоатлетка Каміла Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 55 кілограм, завоювала три золоті медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Вона смола обійти суперниць і ривку, і поштовху, піднявши в цілому 208 кілограмів.
На європейській першості, яке проходить в Москві, дві бронзові медалі завоював українець Дмитро Вороновський у ваговій категорії до 55 кілограмів. У поштовху він зумів підняти 137 кілограмів, а в цілому - 247 кілограмів. Ще одна українка Ангеліна Ломачинська посіла третє місце в ривку в ваговій категорії до 45 кілограмів.