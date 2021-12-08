Украинский спутник "Сич" вылетел из аэропорта "Борисполь" в США

"Сегодня в 11:27 из международного аэропорта "Борисполь" вылетел грузовой самолет авиакомпании Turkish Airlines с украинским космическим аппаратом "СИЧ-2-30" на борту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет со спутником на борту совершит посадку в Будапеште, а затем отправится в США. Ожидается, что воздушное судно прибудет в международный аэропорт Майами 12 декабря.

"После завершения таможенного оформления он будет доставлен в Космический центр имени Кеннеди для прохождения подготовки к запуску и его стыковки с ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX", - уточнили в пресс-службе.

Фото: украинский спутник "Сич-2-30" отправили в США (facebook.com/airportboryspil)