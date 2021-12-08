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Український супутник "Січ" вилетів з аеропорту "Бориспіль" до США

Автор: Дмитрий Кузнецов

Український супутник "Січ-2-30" сьогодні, 8 грудня, вирушив з аеропорту "Бориспіль" до США. Космічний апарат доставлять в космічний центр імені Кеннеді підготовки до запуску.

Про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі аеропорту "Бориспіль".

"Сьогодні об 11:27 з міжнародного аеропорту "Бориспіль" вилетів вантажний літак авіакомпанії Turkish Airlines з українським космічним апаратом "Січ-2-30" на борту", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що літак із супутником на борту здійснить посадку в Будапешті, а потім відправиться в США. Очікується, що повітряне судно прибуде в Міжнародний аеропорт Маямі 12 грудня.

"Після завершення митного оформлення він буде доставлений в космічний центр імені Кеннеді для проходження підготовки до запуску і його стикування з ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX", - уточнили в пресслужбі.

Фото: український супутник "Січ-2-30" відправили в США (facebook.com/airportboryspil)

Нагадаємо, в кінці листопада супутник "Січ-2-30" пройшов всі випробування в Україні і був підготовлений до відправки в США.

Відзначимо, спочатку запуск супутника "Січ-2-30" планувався на грудень 2021 року, але старт перенесли за рішенням компанії Ілона Маска.

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