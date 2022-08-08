Украинский посол назвал область, которую после войны поможет восстанавливать Турция

Турция после завершения войны поможет восстановить Харьковскую область. Украина уже передала турецкой стороне план восстановления региона.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Наша сторона передала турецкой стороне план восстановления Харьковской области, а именно была предыдущая политическая договоренность, что Турция возьмет “под патронат” нашу Харьковскую область", - заявил он.

Посол добавил, что сейчас потребности переданы всем органам власти, и будут проведены определенные согласовательные процедуры, кто сможет принять участие в восстановлении области.