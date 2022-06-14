Особый партнер. Какую роль Турция играет в российско-украинской войне

Турция считается союзником Украины в борьбе с российской агрессией, но при этом умудряется поддерживать и даже развивать отношения с Россией. Чего таким образом пытается добиться турецкий президент Реджеп Эрдоган и почему его действия Украина критикует так осторожно – подробнее в материале РБК-Украина.

С началом российского вторжения украинская внешнеполитическая риторика стала максимально жесткой. Руководство Украины, а иногда и дипломатический корпус, крайне резко критикуют другие страны, в том числе и союзников, за недостаточно жесткие санкции, за контакты с Москвой, за неполученное вовремя оружие и военную технику и т.д.

В то же время, есть страна, которая активно вовлечена в украино-российскую войну, но фактически избегает такой критики – Турция. При этом, в отличие от множества западных союзников, Турция не только не разрывает, но и наоборот, в ряде сфер укрепляет свои контакты с Россией. Но при этом продолжает считаться союзником Украины. Фактически же – занимает уникальное место во всем контексте украино-российского противостояния.

Дроны без санкций

Образ Турции как "друга" Украины в массовом восприятии сформировался с самого начала полномасштабной войны, во многом благодаря использованию Украиной турецких беспилотников "Байрактар". Эффектные видео, на которых "Байрактары" уничтожают колонны оккупантов, широко расходились в соцсетях, беспилотнику даже посвятили популярную песню.

Позже Турция предложила свои услуги в качестве посредника на украино-российских переговорах. И пока что самые результативные из них, на которых Украина хотя бы представила свою концепцию мирного урегулирования, прошли именно в Стамбуле. Впрочем, сейчас переговорный процесс полностью заморожен, что открыто признают и в Киеве, и в Москве, потому переговорная функция официальной Анкары уже не так заметна. Хотя и до конца и не исчерпалась – так, Турция может сыграть ключевую роль в решении кризиса с экспортом украинского зерна.

Турецкий беспилотник "Байрактар" (фото: armyinform.com.ua)

Конечно, на "Байрактарах" и посредничестве помощь Украине с турецкой стороны не ограничивается. Турция активно участвует в различных гуманитарных инициативах, закрыла проливы в Черное море для российских военных кораблей, что значительно ограничивает возможности агрессоров на южном направлении.

В этом контексте некоторое удивление могли бы вызвать недавние новости о том, что десятки российских компаний, попавших под европейские санкции, могут переехать в Турцию. В частности, речь идет о ряде авиаперевозчиков.

Кроме того, Турция не только не закрыла небо для российских гражданских самолетов, а наоборот, создала ряд авиакомпаний, которые специально будут возить на курорты российских туристов. А в отелях эти туристы уже могут расплачиваться картами российской платежной системы "Мир" – чуть ли не единственной альтернативой для граждан РФ, оставшейся после ухода из страны Visa и Mastercard.

Да и в целом, Турция – единственная страна НАТО, которая на четвертом месяце войны не присоединилась к международным санкциям против страны-агрессора. И как заявляют турецкие официальные лица, и не собирается этого делать. Официальное объяснение – Анкара в принципе выступает против санкций как инструмента международной политики, соглашаясь лишь с теми, которые приняты всем миром, то есть на уровне ООН.

Де-факто же Турция почти с самого запуска масштабных санкций различными путями помогает России их избегать. К примеру, в турецких портах прячутся от потенциального ареста яхты ряда российских олигархов, в том числе Романа Абрамовича и Олега Дерипаски.

Активно мигрирует в Турцию и российский бизнес. Лишь за первый месяц войны в стране было создано около тысячи новых российских компаний. За первые месяцы 2022 года российско-турецкий товарооборот не только не упал, но вырос в два раза.

Среди других актуальных новостей – скандал с системным воровством Россией украинского зерна с оккупированных территорий юга страны. По поддельным документам такое зерно, уже как российское, приходит в турецкие порты и идет дальше.

На такие факты украинское посольство в Турции было вынуждено отреагировать. Но в целом Турцию и ее президента Реджепа Эрдогана украинская власть старается не критиковать. Разве что в начале мая президент Владимир Зеленский в интервью одному из греческих изданий раскритиковал политику Турции в отношении российских туристов. "Если мы хотим иметь дружеские отношения, то должен сказать, что так нельзя. Это двойные стандарты. Это несправедливо", – сказал Зеленский.

Эксперт Украинского института будущего Илия Куса полагает, что если Украине и надо критиковать турецкую власть за ее действия, то делать это секторально и с конкретной целью.

"За сам факт торговли с Россией нет смысла критиковать, а вот за то, что Турция принимает или пропускает через себя украденное зерно – да. То же самое касается помощи в обходе санкций, об этом тоже нужно с турками говорить, если не получается непублично, то выносить на публику. Турция ничего не будет делать просто потому, что ее критикуют – если все НАТО не может убедить их принять Швецию и Финляндию, то что мы можем в этом плане", – сказал Куса.

По его словам, с самого начала масштабной войны в Украине Турция смогла занять очень удобную позицию "над схваткой", что позволяет ей продавливать свои услуги как посредника, оправдывать отсутствие санкций против РФ, поддерживать отношения и с Киевом, и с Москвой и т.д.

Не друг и не враг

"По словам аналитиков, Эрдоган следует схеме, которую он неоднократно использовал за более чем два десятилетия общественной жизни, превращая кризисы в политические возможности. По их словам, его подход основан на том, чтобы добиться уступок как от друзей, так и от врагов, используя свою роль в международных делах для создания своего имиджа внутри страны", – характеризует маневрирование Эрдогана в российско-украинском противостоянии The Wall Street Journal.

Президенты Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган, 2 февраля 2022 года (фото: president.gov.ua)

Действительно, имидж и поддержка внутри самой Турции сейчас для Эрдогана крайне важны. Через год в стране состоятся президентские и парламентские выборы, и победа действующей власти на них отнюдь не гарантирована. Из-за волюнтаристских решений президента инфляция за год выросла более чем до 70%, цены на продукты питания – почти вдвое.

Это объясняет, почему Анкара не позволит себе никаких мер в отношении РФ, которые могут навредить турецкой экономике. Так, самый большой туристический поток – около 4,6 млн человек – в Турцию идет именно из России. Более половины импортируемого Турцией газа – тоже из РФ. На кону и совместный российско-турецкий проект строительства АЭС, стоимостью в 20 миллиардов долларов.

Как часто бывает во время внутренних кризисов, власти страны пытаются найти выход во внешней политике. Буквально за последние несколько недель, помимо участия в украино-российском противостоянии, Турция инициировала или активизировала целый ряд конфликтов.

В частности, заблокировала вступление в НАТО Швеции и Финляндии, обвиняя обе страны в поддержке курдских национальных движений. И параллельно анонсировала проведение новой военной операции на севере Сирии против тех же курдов.

Помимо этого обострился и многолетний турецко-греческий конфликт из-за спорных территорий и месторождений в Эгейском море. Эрдоган сделал ряд крайне острых антигреческих заявлений, призывая Афины "опомниться", чтобы не допустить повторения событий столетней давности, имея ввиду резню христианского населения в городе Смирна в 1922 году, когда погибли несколько десятков тысяч человек, преимущественно греков. При этом, стоит напомнить, что и Турция, и Греция являются членами НАТО.

Впрочем, турецкое общество в этом плане отличается весьма своеобразными настроениями. Их сложно уложить в привычные схемы "пророссийский – антироссийский" или "прозападный – антизападный". Так, несмотря на то, что уверенное большинство турков осуждают российскую агрессию против Украины, почти половина граждан считают, что за нее ответственны американцы и Североатлантический альянс, куда входит и сама Турция.

Как легко заметить, геополитические интересы Турции входят в противоречие с российскими на многих важных для Анкары направлениях. В первую очередь, в Сирии, но также и в Ливии и Нагорном Карабахе. И, конечно, в Украине – военная победа России и резкое усиление позиций РФ в черноморском регионе точно не в интересах Турции. Это накладывается на взаимную экономическую заинтересованность Анкары и Москвы друг в друге и приводит к постоянному поиску баланса между сотрудничеством и враждой.

Украино-российские переговоры в Стамбуле, 29 марта 2022 года (фото: Getty Images)

"Украинский водоворот может стать еще одной удачей Эрдогана, давая ему возможность отложить роль Турции в качестве регионального специалиста по устранению проблем и в процессе продвигать идею о том, что Турция является мировым лидером, наравне с такими игроками, как Германия, Франция и Соединенные Штаты", – еще в конце марта писало издание Foreign Policy.

Потому, несмотря на все реверансы Турции в сторону РФ, назвать ее российским союзником тоже в корне неверно. Эрдоган ведет гибридную политику в отношении и Украины, и Запада, и РФ. Особенно это касается публичных заявлений.

Так, несмотря на то, что Турция не присоединилась к антироссийским санкциям, в Анкаре обещают не давать лазейки для их обхода. А глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу может провести встречу с Сергеем Лавровым и выразить надежду на "укрепление российско-турецкого сотрудничества", а спустя пару дней на встрече с чешским коллегой согласиться с тем, что РФ – "одна из двух главных угроз, которым противостоит современный мир".

"Турция, пользуясь фоном, который создала Украина, пытается продвинуться по тем кризисным направлениям, по которым она бы не сдвинулась в мирное время. Пользуется ослаблением США и РФ, их занятостью Украиной, чтобы продвинуться в Сирии. Тем, что НАТО должно демонстрировать солидарность – чтобы продвинуть интересы по Греции. Тем, что НАТО захотело быстро принять Швецию и Финляндию – чтобы решить вопрос по курдам. Это все подчинено одной логике – выжать максимум из этой ситуации для усиления своих позиций", – сказал РБК-Украина Илия Куса.

В этом смысле Турция и ее президент демонстрируют почти идеальный пример политического прагматизма во внешней политике, руководствуясь не ценностями, а интересами.

Что касается Украины, то в этом плане она вполне может применять аналогичный подход в отношениях с таким своеобразным "союзником". К примеру, повлияют ли попытки Эрдогана сохранять отношения со страной-агрессором, а также обилие россиян на турецких курортах на туристические потоки из Украины (при наличии ряда неплохих летних альтернатив Турции) – вопрос открытый.