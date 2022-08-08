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Український посол назвав область, яку після війни допоможе відновлювати Туреччина

Фото: посол України в Туреччині Василь Боднар (УНІАН)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Туреччина після завершення війни допоможе відновити Харківську область. Україна вже передала турецькій стороні план відновлення регіону.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Наша сторона передала турецькій стороні план відновлення Харківської області, а саме була попередня політична домовленість, що Туреччина візьме "під патронат" нашу Харківську область", - заявив він.

Посол додав, що зараз потреби передані всім органам влади, і будуть проведені певні погоджувальні процедури, хто зможе взяти участь у відновленні області.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Туреччина пропонує своє посередництво у мирних переговорах між Україною і РФ.

Детальніше про відносини Туреччини та України читайте в матеріалі "Особливий партнер. Яку роль Туреччина відіграє в російсько-українській війні".

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