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Горуна завоевал первое в истории Украины золото ЧЕ по мужскому каратэ

Новина українською →
Минск, Суббота 22 мая 2021 17:09
Горуна завоевал первое в истории Украины золото ЧЕ по мужскому каратэ Фото: Станислав Горуна завоевал первое в истории Украины золото ЧЕ по мужскому карате (facebook.com/lvivnoc)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинец Станислав Горуна (весовая категория до 75 кг) впервые в карьере стал чемпионом Европы по каратэ. Это золото ЧЕ стало первым в истории Украины по мужскому каратэ.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Горуна в финале победил 11-кратного чемпиона Европы азербайджанца Рафаэля Агаева - 3:1.

Кроме золота в активе Гаруны также два серебра и две бронзы ЧЕ.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская женская сборная по борьбе получила восемь наград на чемпионате Европы U23. Украинки заняли первое общекомандное место на соревнованиях.

Напомним, в апреле в польской Варшаве завершился Чемпионат Европы по борьбе. Украинские борцы завоевали в общем 13 медалей.

На чемпионате Европы по дзюдо Украина завоевала одну медаль - "серебро" у Дарьи Белодед.

Кроме этого сообщалось, что Михаил Романчук 19 мая одержал победу на Чемпионате Европы по плаванию в Будапеште. Он стал лучшим на дистанции 1500 метров.

Также РБК-Украина писало, что украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик в августе может встретиться с британцем Энтони Джошуа. Бой могут провести в Лондоне.

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