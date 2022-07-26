Украинский народ получил награду от Нидерландов

Сегодня в Нидерландах украинский народ отметили еще одной наградой - Нидерландской независимости. От имени украинцев ее получил посол Украины в Нидерландах Максим Кононенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского .

"Эти знаковые вещи отражают кардинальные изменения в отношении к Украине, которые произошли в мире. Наша смелость вдохновляет все свободные нации и в целом сообщество демократических государств. А представьте, как будет вдохновлять украинская победа", - прокомментировал награду Зеленский.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский отмечен премией Уинстона Черчилля за лидерство.

Помимо этого глава государства обратил внимание на рост цены на газ в Европе. Он заявил, что это является достаточным поводом расширить санкции против Российской Федерации.

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