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Український народ отримав відзнаку від Нідерландів

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні у Нідерландах український народ відзначили ще однією нагородою - Нідерландської незалежності. Від імені українців її отримав посол України у Нідерландах Максим Кононенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

"Ці знакові речі відображають кардинальні зміни у ставленні до України, які відбулися у світі. Наша сміливість надихає усі вільні нації і загалом спільноту демократичних держав. А уявіть, як надихатиме українська перемога", - прокоментував нагороду Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський відзначений премією Вінстона Черчилля за лідерство.

Крім цього глава держави звернув увагу на зростання ціни на газ у Європі. Він заявив, що це є достатнім приводом розширити санкції проти Російської Федерації.

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Володимир ЗеленськийНідерланди