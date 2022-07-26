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Зеленского наградили премией Уинстона Черчилля за лидерство

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Украина, Вторник 26 июля 2022 20:05
Зеленского наградили премией Уинстона Черчилля за лидерство Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский отмечен премией Уинстона Черчилля за лидерство Международного общества Уинстона Черчилля. Глава государства принял участие в церемонии награждения в формате видеоконференции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заметку главы государства.

"Для меня необычайная честь получить сегодня премию Уинстона Черчилля за лидерство. Эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся на защиту свободы от тирании, которая пытается вернуть нас к худшему", - написал президент.

Зеленский добавил, Украина и вся Европа всегда будут помнить тех, кто, не колеблясь, пришел на помощь нашему народу и самой идее свободы. Демократии мира способны остановить любую тиранию.

"Мы способны остановить любое зло, угрожающее нашей свободе. Только общего лидерства всего свободного мира может хватить для этого", - отметил Зеленский.

Поздравил главу украинского государства премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, Владимир Зеленский, как в свое время Уинстон Черчилль, преодолевает сверхсложные испытания и вдохновляет своим лидерством.

"Украинский народ - это лев, а вы должны быть его голосом. Голосом против тирании, добра против зла, света против тьмы. И вы этот голос Льва прекрасно показали, и очень важно, что именно вы на посту Президента в это кризисное для Украины и мира время. Вдохновлены вашим лидерством, мы знаем, что Украина не может победить - она победит! И когда этот день наступит, Украина предстанет как сильное независимое государство", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, Зеленский назвал конгрессменам критические сроки освобождения Украины. По его словам, Украина должна вернуть территории, захваченные Россией, в течение следующих 3-6 недель.

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