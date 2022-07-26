Зеленский о ценах на газ в Европе: это повод расширить санкции против РФ

Резкий рост цен на газ в Европе является достаточным поводом расширить санкции против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

В частности, он приветствовал решение Великобритании расширить санкции против России.

"Это правильная тенденция, и я благодарен Британии за неизменную жесткость в санкционных вопросах. Это пример, который следует подражать всем остальным в западном мире", - отметил Зеленский.

Кроме того, он отреагировал на резкий рост цен на газ в Европе.

"Сегодняшние сообщения об очередном спровоцированном росте газовых цен на европейской бирже выше 2 тысяч долларов за тысячу кубов - это уже достаточный повод, чтобы расширить санкции против России. Поскольку всем понятно, что это сознательный ценовой террор России против европейцев. Используя "Газпром", Москва делает все, чтобы эта зима стала для европейских стран наиболее жесткой. На террор нужно отвечать. Соответствовать санкциям", - добавил президент.