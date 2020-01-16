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Украинский лоукостер запускает новые рейсы в Грузию

Новости » Общество     16.01.2020 - 13:59
Украинский лоукостер запускает новые рейсы в Грузию
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Цена билетов стартует от 1289 гривен

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines запускает новые рейсы из Одессы в столицу Грузии Тбилиси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании в Facebook.

Как отмечается, первый такой рейс SkyUp состоится в мае. Стоимость билета в один конец без багажа составит 1289 гривен. В обратном направлении цена составит от 1341 гривен.

Самолеты будут выполнять рейсы в четверг и воскресенье.

Напомним, ранее сообщалось, что с 29 марта SkyUp запускает рейсы Киев-Болонья, Киев-Рим и Киев-Бергамо. Стоимость перелета в одну сторону с ручной кладью составит от 1530 гривен по трем направлениям. Рейсы будут выполняться три раза в неделю. Болонья и Рим - по вторникам, четвергам и воскресеньям. Бергамо - по понедельникам, средам и субботам.

Также сообщалось, что SkyUp открывает новые рейсы из Киева в Лиссабон (Португалия) и Тирану (Албания). Полеты в Лиссабон стартуют с 29 марта. В Тирану полеты стартуют с 30 мая.

Кроме этого, с 16 января SkyUp вводит новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. Изменения коснуться тарифов Standard и Flex.

Ранее РБК-Украина также писало, что Ryanair 17 декабря выполнил первый рейс из Кракова в Херсон. Следующий рейс планируется с 15 января. Полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам.

Украинский лоукостер открывает новые рейсы в Италию Украинский лоукостер изменил правила перевозки пассажиров и багажа
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