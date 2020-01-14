ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинский лоукостер открывает новые рейсы в Италию

Новости » Общество     14.01.2020 - 15:08
Украинский лоукостер открывает новые рейсы в Италию
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

С 29 марта SkyUp запускает рейсы Киев-Болонья, Киев-Рим и Киев-Бергамо.

Украинский лоукостер SkyUp открывает шесть новых маршрутов из Киева и Львова в города Италии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.

Как сообщается, с 29 марта компания запускает рейсы Киев-Болонья, Киев-Рим и Киев-Бергамо. Они будет выполняться три раза в неделю. Болонья и Рим - по вторникам, четвергам и воскресеньям. Бергамо - по понедельникам, средам и субботам.

Перелет в одну сторону с ручной кладью составит от 1530 гривен по трем направлениям.

Также с 29 марта будет запущен маршрут Львов-Рим, который также будет обслуживаться три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Цена авиабилетов будет начинаться от 1390 гривен в одну сторону.

Кроме того, 30 марта лоукостер откроет рейсы из Львова в Бергамо и Неаполь, которые будут производиться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Стоимость авиабилетов на рейс Львов-Бергамо стартуют от 1390 гривен в одну сторону, а авиабилеты Львов-Неаполь - от 1150 гривен в одну сторону.

Также украинский лоукостер начнет полеты в Ламецию-Терме из Киева с 30 мая (среда, суббота), Харькова - с 1 июня (понедельник) и Одессы - с 3 июня (среда).

Цена билета из Киева и Одессы стартует 2080 гривен в одну сторону, из Харькова - от 2430 гривен в одну сторону.

Напомним, с 16 января SkyUp вводит новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. Изменения коснуться тарифов Standard и Flex.

Кроме того, SkyUp открывает новые рейсы из Киева в Лиссабон (Португалия) и Тирану (Албания). Сообщается, что полеты в Лиссабон стартуют с 29 марта. В Тирану полеты стартуют с 30 мая.

Украинский лоукостер изменил правила перевозки пассажиров и багажа Ernest отменил несколько рейсов, более сотни украинцев застряли в Италии
Новости Украины SkyUpИталия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь