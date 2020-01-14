Украинский лоукостер открывает новые рейсы в Италию

Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

С 29 марта SkyUp запускает рейсы Киев-Болонья, Киев-Рим и Киев-Бергамо.

Украинский лоукостер SkyUp открывает шесть новых маршрутов из Киева и Львова в города Италии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.

Как сообщается, с 29 марта компания запускает рейсы Киев-Болонья, Киев-Рим и Киев-Бергамо. Они будет выполняться три раза в неделю. Болонья и Рим - по вторникам, четвергам и воскресеньям. Бергамо - по понедельникам, средам и субботам.

Перелет в одну сторону с ручной кладью составит от 1530 гривен по трем направлениям.

Также с 29 марта будет запущен маршрут Львов-Рим, который также будет обслуживаться три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Цена авиабилетов будет начинаться от 1390 гривен в одну сторону.

Кроме того, 30 марта лоукостер откроет рейсы из Львова в Бергамо и Неаполь, которые будут производиться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Стоимость авиабилетов на рейс Львов-Бергамо стартуют от 1390 гривен в одну сторону, а авиабилеты Львов-Неаполь - от 1150 гривен в одну сторону.

Также украинский лоукостер начнет полеты в Ламецию-Терме из Киева с 30 мая (среда, суббота), Харькова - с 1 июня (понедельник) и Одессы - с 3 июня (среда).

Цена билета из Киева и Одессы стартует 2080 гривен в одну сторону, из Харькова - от 2430 гривен в одну сторону.

Напомним, с 16 января SkyUp вводит новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. Изменения коснуться тарифов Standard и Flex.

Кроме того, SkyUp открывает новые рейсы из Киева в Лиссабон (Португалия) и Тирану (Албания). Сообщается, что полеты в Лиссабон стартуют с 29 марта. В Тирану полеты стартуют с 30 мая.