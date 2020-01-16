Український лоукостер запускає нові рейси в Грузію

Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Ціна квитків стартує від 1289 гривень

Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває нові рейси з Одеси до столиці Грузії Тбілісі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії Facebook.

Як зазначається, перший такий рейс SkyUp відбудеться в травні. Вартість квитка в один кінець без багажу складе 1289 гривень. У зворотному напрямку ціна складе від 1341 гривень.

Літаки будуть виконувати рейси в четвер і неділю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 29 березня SkyUp запускає рейси Київ-Болонья, Київ-Рим і Київ-Бергамо. Вартість перельоту в одну сторону з ручною поклажею складе від 1530 гривень за трьома напрямками. Рейси будуть виконуватися тричі на тиждень. Болонья і Рим - по вівторках, четвергах і неділях. Бергамо - по понеділках, середах і суботах.

Також повідомлялося, що SkyUp відкриває нові рейси з Києва у Лісабон (Португалія) і Тирана (Албанія). Польоти в Лісабон стартують з 29 березня. В Тирану польоти стартують з 30 травня.

Крім цього, з 16 січня SkyUp вводить нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу. Зміни торкнутися тарифів Standard і Flex.

Раніше РБК-Україна також писало, що Ryanair 17 грудня виконав перший рейс з Кракова в Херсон. Наступний рейс планується з 15 січня. Польоти за цим маршрутом будуть виконуватися два рази на тиждень по вівторках і суботах.