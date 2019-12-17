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Ryanair запустил рейсы в Херсон

Новости » Транспорт     17.12.2019 - 18:04
Ryanair запустил рейсы в Херсон
Иллюстративное фото (flickr.comAndy Mitchell)

Второй рейс откроют через месяц

Ryanair 17 декабря выполнил первый рейс в Херсон, доставив на самолете Boeing 737-800 SP-RSY пассажиров из Кракова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Отмечается, что полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам. Авиабилеты продаются по цене от 10 евро в одну сторону с учетом сборов и перевозки небольшой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см.

С 15 января 2020 года Ryanair откроет второй рейс в Херсон - из Катовице. Он будет выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям. Цена билетов также начинается от 10 евро в одну сторону.

Фактическим оператором на обоих маршрутах из Херсона в Польшу будет дочерний лоу-кост Ryanair в Польше Buzz, который ранее назвался Ryanair Sun.

Ранее сообщалось, что австрийский лоукостер Laudamotion, который является дочерней компанией Ryanair, открывает рейсы из Херсона в Вену.

РБК-Украина писало, что украинский лоукостер SkyUp запустит новые авиарейсы из Харькова в Тбилиси, Батуми, Таль-Авив и болгарский Бургас.

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