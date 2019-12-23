Украинский лоукостер открывает новые рейсы в Португалию и Албанию

Украинский лоукостер SkyUp открывает новые рейсы из Киева в Лиссабон (Португалия) и Тирану (Албания). Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Сообщается, что полеты в Лиссабон стартуют с 29 марта. Осуществляться рейсы будут дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Минимальная цена в одну сторону без багажа составляет 2772 грн.

В Тирану полеты стартуют с 30 мая. Авиарейсы будут осуществляться трижды в неделю - по понедельникам, средам и субботам. Минимальная цена стартует 2307 грн.

Ранее РБК-Украина писало, что Ryanair 17 декабря выполнил первый рейс из Кракова в Херсон. Следующий рейс планируется с 15 января. Полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам. Авиабилеты продаются по цене от 10 евро в одну сторону с учетом сборов и перевозки небольшой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см.

Также сообщалось, что SkyUp запустит новые авиарейсы из Харькова в Тбилиси, Батуми, Таль-Авив и Бургас. Авиарейсы начнут осуществлять весной 2020 года.