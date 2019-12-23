Український лоукостер відкриває нові рейси в Португалію і Албанію

Український лоукостер SkyUp відкриває нові рейси з Києва в Лісабон (Португалія) і Тирана (Албанія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авиакомпании.

Повідомляється, що польоти в Лісабон стартують з 29 березня. Рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях. Мінімальна ціна в одну сторону без багажу складає 2772 грн.

В Тирану польоти стартують з 30 травня. Авіарейси будуть здійснюватися тричі на тиждень - по понеділках, середах і суботах. Мінімальна ціна стартує 2307 грн.

Раніше РБК-Україна писало, що Ryanair 17 грудня виконав перший рейс з Кракова в Херсон. Наступний рейс планується з 15 січня. Польоти за цим маршрутом будуть виконуватися два рази на тиждень по вівторках і суботах. Квитки продаються за ціною від 10 євро в одну сторону з урахуванням зборів та перевезення невеликий ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 див.

Також повідомлялося, що SkyUp запустить нові авіарейси з Харкова в Тбілісі, Батумі, Таль-Авів і Бургас. Авіарейси почнуть здійснювати навесні 2020 року.