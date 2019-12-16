Украинский лоукостер запускает новые рейсы из Харькова

Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Авиарейсы начнут осуществлять весной 2020 года

Украинский лоукостер SkyUp запустит новые авиарейсы из Харькова в Тбилиси, Батуми, Таль-Авив и болгарский Бургас. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на пресс-службу авиакомпании в Facebook.

Как сообщается, авиарейсы начнут осуществлять весной следующего года.

В частности, авиарейсы из Харькова в Тбилиси будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам - с 29 марта. Цены на авиабилеты составят от 1,8 тыс. гривен в одну сторону.

К грузинскому Батуми из Харькова можно будет добраться за 1,9 тысячи гривен, а обратно за 1,75 тыс. гривен. Рейсы начнут выполнять с 29 мая следующего года по вторникам и пятницам.

Авиарейсы компании из Харькова в Тель-Авив начнут выполнять с 29 марта каждый четверг и воскресенье за ​​2,4 тыс. гривен в одну сторону. Авиарейсы в Бургас осуществлять один раз в неделю - во вторник. Цены стартуют от 1,43 тыс. гривен. Первый рейс состоится 2 июня.

Напомним, лоукостер Ernest Airlines приостанавливает рейсы по маршрутам Киев - Генуя, Харьков - Рим и Харьков - Милан из-за нерентабельности на зимний сезон. До конца зимнего сезона авиакомпания Ernest Airlines будет сотрудничать только с аэропортами Киева, Одессы и Львова.

Кроме того, SkyUp открывает новый рейс из Киева в итальянский город Бари. Рейсы стартуют 30 марта следующего года и будут осуществляться дважды в неделю. Минимальная цена билета составит 1,7 тыс. гривен в одну сторону.