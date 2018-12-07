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Украинский консул посетил еще четверых украинских моряков, - Денисова

Новости » Общество    07.12.2018 - 18:49
Украинский консул посетил еще четверых украинских моряков, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Консул посетил украинских моряков: Дениса Гриценко, Романа Мокряка, Юрия Безъязычного и Богдана Головаша

Украинский консул в Москве Альберт Черняков посетил четверых украинских моряков и рассказал о состоянии их здоровья. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Консул посетил украинских моряков: Дениса Гриценко, Романа Мокряка, Юрия Безъязычного и Богдана Головаша. По словам консула, украинские моряки одеты в волонтерскую одежду, они получили посылки. У них в камерах есть телевизоры, но они их не смотрят, а читают книги.

"Сегодня всем перечислили финансовую помощь в размере 74 доллара на человека. Также уже есть договоренность о возможности телефонного разговора военнопленных с родными", - говорится в сообщении.

Украинский консул посетил еще четверых украинских моряков, - ДенисоваТакже Консул рассказал, что уже составлен график посещения им других моряков в Лефортово.

"Так, на понедельник запланировано посещение шестерых моряков. Во вторник, 11 декабря, консул посетит еще шестерых военнопленных, и в среду, 12 декабря, остальных 5 моряков", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что переговоры о возможном освобождении захваченных в Керченском проливе украинских моряков могут начаться после завершения "процесса".

Кроме того, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что захваченные Россией украинские моряки "не осознавали, что нарушают российскую границу".

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