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Омбудсмен РФ заявила про поліпшення стану поранених українських моряків

Новини » Надзвичайні події    07.12.2018 - 15:39
Омбудсмен РФ заявила про поліпшення стану поранених українських моряків
Фото: Тетяна Потяєва (twitter.com/govoritmsk)

Поранені моряки знаходяться в слідчому ізоляторі "Матроська тиша"

Уповноважений з прав людини в Москві (Російська Федерація) Тетяна Потяєва заявила про поліпшення стану поранених українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Потяєва повідомила, що вони перебувають у слідчому ізоляторі "Матроська тиша" в Москві і, за даними медиків, їхній стан поліпшується.

"Я запитала у медиків ФСВП офіційний документ. Він звучить так... проведений повний комплекс клініко-лікувального та діагностичного обстеження та консультацій лікарів. В даний час відзначається позитивна динаміка у стані здоров'я", - сказала вона.

Вона також заявила, що настрій у моряків "абсолютно нормальний", у двох з них несерйозні поранення рук, у одного - поранення двох ніг.

"Двоє постійно виходять на прогулянку, один не виходить, тільки тому що сам не хоче", - заявила омбудсмен РФ.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що переговори про можливе звільнення захоплених в Керченській протоці українських моряків можуть початися після завершення "судового процесу".

Крім того, уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що захоплені Росією українські моряки "не усвідомлювали, що порушують російський кордон".

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