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Украинский канал "Дом" начал спутниковое вещание на оккупированных территориях

Автор: Даша Харченко

Государственный украинский телеканал "Дом" начал транслироваться через спутник Astra на оккупированных территориях. В частности канал можно посмотреть в Донецке, Макеевке, Горловке, Судаке, Евпатории, Симферополе и многих других городах.

Об этом сообщается на сайте телеканала "Дом".

Благодаря спутнику удалось увеличить количество передатчиков аналогового и цифрового сигнала вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

"Благодаря этому "Дом" видят почти все города временно оккупированных территорий. Нам поступают сообщения от жителей Донбасса и Крыма. Они отмечают, что спутниковый сигнал качественный, "картинка" на экранах замечательная", - сообщил шеф-редактор телеканала "Дом" Алексей Мацука.

Генеральный директор ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Юлия Островская отметила, что благодаря спутниковому вещанию телеканал теперь доступен и на свободной территории Украины.

Напомним, 1 марта на Донбасс через КПВВ "Счастье" проехала колонна с гуманитарным грузом для помощи населению. Ее на оккупированные территории три дня не пускали боевики.

Перед этим сообщалось, что управление координации гуманитарных вопросов ООН не смогло доставить 11 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, предназначенной гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях. Грузовики заблокировали на КПВВ "Счастье".

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