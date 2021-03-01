Боевики на четвертый день пропустили гуманитарную колонну через КПВВ "Счастье"

Сегодня, 1 марта, в Донбасс через КПВВ "Счастье" проехала колонна с гуманитарным грузом для помощи населению. Ее на оккупированные территории три дня не пускали боевики.

Об этом сообщает Государственная погранслужба Украины.

До этого пророссийские боевики отказывались принимать груз. В нем 145 тонн различных товаров медицинского назначения, мебели, стройматериалов, бытовой техники, продуктов питания и гигиенических наборов.

Отмечается, что колонна грузовиков проехала на территорию ОРДЛО после вмешательства в ситуацию украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Напомним, в субботу сообщалось, что управление координации гуманитарных вопросов ООН не смогло доставить 11 грузовых автомобилей гуманитарной помощью, предназначенной гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях. Грузовики заблокировали на КПВВ "Счастье".

Также президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе.