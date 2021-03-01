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Боевики на четвертый день пропустили гуманитарную колонну через КПВВ "Счастье"

Новина українською → Донбасс, Понедельник 01 марта 2021 18:21
Боевики на четвертый день пропустили гуманитарную колонну через КПВВ "Счастье" Фото: экипаж из гуманитарной колонны (dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Сегодня, 1 марта, в Донбасс через КПВВ "Счастье" проехала колонна с гуманитарным грузом для помощи населению. Ее на оккупированные территории три дня не пускали боевики.

Об этом сообщает Государственная погранслужба Украины.

Отмечается, что колонна грузовиков проехала на территорию ОРДЛО после вмешательства в ситуацию украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

До этого пророссийские боевики отказывались принимать груз. В нем 145 тонн различных товаров медицинского назначения, мебели, стройматериалов, бытовой техники, продуктов питания и гигиенических наборов.

Напомним, в субботу сообщалось, что управление координации гуманитарных вопросов ООН не смогло доставить 11 грузовых автомобилей гуманитарной помощью, предназначенной гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях. Грузовики заблокировали на КПВВ "Счастье".

Также президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе.

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