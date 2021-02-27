Оккупанты блокировали гуманитарную помощь ООН жителям Донбасса

Управление координации гуманитарных вопросов ООН не смогло доставить 11 грузовых автомобилей гуманитарной помощью, предназначенной гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях. Грузовики заблокировали на КПВВ "Счастье".

Об этом сообщает Украинская делегация для участия Трехсторонней контактной группы в Telegram -канале.

Как отмечается в сообщении, в 09:40 26 февраля транспортные средства с гуманитарным грузом с представителями Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев UNHCR (УВКБ ООН) (всего 11 грузовых автомобилей) прибыли на КПВВ "Счастье".

Однако в 13:50 российская сторона предоставила информацию, согласно которой она отказала в получении гуманитарного груза.

Представителями ООН принято решение об отправке транспортных средств в г. Северодонецк.

Следует отметить, что основа этого груза - гигиенические наборы для школ и учреждений здравоохранения'я, получение которых имеет особое значение в условиях эпидемии короновірусної.

Украинская сторона направила соответствующие ноты к СММ ОБСЕ и намерена поставить этот вопрос на обсуждение во время следующего заседания ТКГ, которое ожидается 3 марта, отмечается в сообщенни.