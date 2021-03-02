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Український канал "Дом" почав супутникове мовлення на окупованих територіях

Автор: Даша Харченко

Державний український телеканал "Дом" почав транслюватись через супутник Astra на окупованих територіях. Зокрема канал можна подивитись в Донецьку, Макіївці, Горлівці, Судаку, Євпаторії, Сімферополі та багатьох інших містах.

Про це повідомляється на сайті телеканалу "Дом".

Завдяки супутнику вдалось збільшити кількість передавачів аналогового та цифрового сигналу вздовж лінії зіткнення на Донбасі.

"Завдяки цьому "Дом" бачать майже всі міста тимчасово окупованих територій. Нам надходять повідомлення від жителів Донбасу і Криму. Вони зазначають, що супутниковий сигнал якісний, "картинка" на екранах чудова", - повідомив шефредактор телеканалу "Дом" Олексій Мацука.

Генеральний директор ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" Юлія Островська зазначила, що завдяки супутниковому мовленню телеканал тепер доступний і на вільній території України.

Нагадаємо, 1 березня на Донбас через КПВВ "Щастя" проїхала колона з гуманітарним вантажем для допомоги населенню. Її на окуповані території три дні не пускали бойовики.

Перед цим повідомлялося, що управління координації гуманітарних питань ООН не змогла доставити 11 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою, призначеної громадянам України, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Вантажівки заблокували на КПВВ "Щастя".

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