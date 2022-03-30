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Украинский истребитель сбил крылатую ракету. Ее навели на Хмельницкую область

Фото: украинский истребитель сбил крылатую ракету (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В ночь на 30 марта украинский истребитель сбил одну из крылатых ракет, которая была направлена на объекты в Хмельницкой области. Как известно, по региону было выпущено несколько ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования ВСУ.

"Сегодня ночью одна из крылатых ракет оккупанта, которая была направлена на объекты гражданской инфраструктуры Хмельницкой области, сбыла бита ракетой класса "воздух-воздух" украинским истребителем", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ночью нанесли три удара по промышленным объектам в Хмельницкой области.

Также в ночь на 30 марта сбили несколько ракет над Киевом.

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Хмельницкая областьВойна России против Украины