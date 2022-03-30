ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Над Киевом сбили несколько ракет. Ночные взрывы оказались работой средств ПВО

Новина українською →
Киев, Среда 30 марта 2022 10:44
Над Киевом сбили несколько ракет. Ночные взрывы оказались работой средств ПВО Фото: советник министра внутренних дел Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Артем Горовенко

В ночь на 30 марта были слышны взрывы в Киеве. Как оказалось, украинские средства противовоздушной обороны сбили несколько российских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

По его словам, в ночь на 30 марта почти на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

"В Киеве, насколько мы сейчас можем говорить, было сбито несколько ракет над столицей. Сейчас ситуация уточняется", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что после российских заявлений о якобы деэскалации на черниговском направлении противник всю ночь обстреливал Чернигов, а также атаковал Нежин, в частности, авиацией.

А в Харьковской области российские войска применяли артиллерию и "Грады".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ПВО Война России против Украины
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле
Милан Лелич, Владислав Красинский Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле