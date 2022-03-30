Над Киевом сбили несколько ракет. Ночные взрывы оказались работой средств ПВО

В ночь на 30 марта были слышны взрывы в Киеве. Как оказалось, украинские средства противовоздушной обороны сбили несколько российских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

По его словам, в ночь на 30 марта почти на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. "В Киеве, насколько мы сейчас можем говорить, было сбито несколько ракет над столицей. Сейчас ситуация уточняется", - отметил он.