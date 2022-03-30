Оккупанты ночью трижды ударили по промышленным объектам Хмельницкой области
В ночь на 30 марта российские войска трижды нанесли удары по трем промышленным объектам в Хмельницкой области. Пожары, возникшие в результате атаки, локализованы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.
Кроме того, вчера днем российский агрессор нанес ракетный удар по военному объекту в городе Староконстантинов.
"Ночью произошло 3 удара по промышленным объектам области. Пожары локализованы силами ГСЧС", - сообщил Гамалий.
По его словам, информация о пострадавших проверяется.
Между тем, как рассказал городской голова Хмельницкого Александр Симчишин, российские войска нанесли, в частности, удар и по городу.
"Ситуация по состоянию на 8:00 30 марта в общине контролируемая. Ночью рашистские орки ударили и по нашему городу. Все соответствующие службы и структуры сработали оперативно и четко", - написал Симчишин.
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