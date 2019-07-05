Украинский форвард вновь заинтересовал турецкие клубы

Фото: Евгений Селезнев (akhisarspor.com.tr)

Селезнев вновь может оказаться в Турции

Бывший форвард испанской "Малаги" Евгений Селезнев вошел в сферу интересов нескольких турецких клубов. Об этом сообщает AS.

О каких именно командах идет речь не уточняется. Ранее 33-летний нападающий уже выступал за клубы из Турции - "Карабюкспор" и "Акхисар Беледие".

Хотя у руководства "Малаги" была опция автоматического продления украинца еще на два года, они не решили воспользоваться этой функцией, несмотря на то, что Селезнев был единственный нападающий на контракте у клуба. Ранее команду покинул еще один нападающий - Густаво Бланко-Лещук вернулся в донецкий "Шахтер" после года аренды в испанской команде.

Селезнев во второй части прошлого сезона не отличился результативными действиями в 12 встречах за "Малагу" (2 - в основе).

"Малага" была близка к возвращению в Примеру, но не прошла в стыковых матчах "Депортиво".

Напомним, украинский нападающий Роман Зозуля заключил новый контракт с "Альбасете", выступающий в Сегунде - второй по значимости футбольной лиге Испании.