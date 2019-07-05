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Український форвард знову зацікавив турецькі клуби

Новини » Спорт    05.07.2019 - 11:12
Український форвард знову зацікавив турецькі клуби
Фото: Євген Селезньов (akhisarspor.com.tr)

Селезньов знову може опинитися в Туреччині

Колишній форвард іспанської "Малаги" Євген Селезньов увійшов у сферу інтересів декількох турецьких клубів. Про це повідомляє AS.

Про які саме командах йде мова не уточнюється. Раніше 33-річний нападник вже виступав за клуби з Туреччини - "Карабюкспор" і "Акхісар беледі".

Хоча у керівництва "Малаги" була опція автоматичного продовження українця ще на два роки, вони не вирішили скористатися цією функцією, незважаючи на те, що Селезньов був єдиний нападник на контракті у клубу. Раніше команду покинув ще один нападник - Густаво Бланко-Лещук повернувся в донецький "Шахтар" після року оренди в іспанській команді.

Селезньов у другій частині минулого сезону не вирізнявся результативними діями в 12 зустрічах за "Малагу" (2 - в основі).

"Малага" була близька до повернення до Прімери, але не пройшла в стикових матчах "Депортіво".

Нагадаємо, український нападник Роман Зозуля уклав новий контракт з "Альбасете", який виступає в Сегунді - другої за вагомістю футбольної ліги Іспанії.

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