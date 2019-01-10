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Селезнев перешел в испанскую "Малагу" до конца сезона

Новости » Спорт    10.01.2019 - 15:55
Селезнев перешел в испанскую "Малагу" до конца сезона
Фото: Евгений Селезнев (malagacf.com)

Игрок сборной Украины продолжит карьеру в Сегунде

Нападающий турецкого "Акхисар Беледиеспор" и сборной Украины Евгений Селезнев продолжит карьеру в "Малаге". Испанский клуб официально объявил о трансфере на своем сайте.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/19.

 

Ранее сообщалось, что в контракте будет прописана возможность продления соглашения на 2 года. 

Любопытно, что конкурентом украинского нападающего в "Малаге" за место в основном составе является арендованный у донецкого "Шахтера" форвад Густаво Бланко-Лещук.

В текущем сезоне Евгений провел 12 матчей за турецкий клуб во всех соревнованиях, забил четыре мяча. Ранее Селезнев выступал также за "Шахтер", "Арсенал-Киев", "Днепр", "Кубань" и "Карабюкспор". Он является чемпионом Украины, обладателем Кубка Украины и Кубка УЕФА, финалистом Лиги Европы.

На данный момент "Малага" занимает 4 строчку в турнирной таблице Сегунды (второй по значимости футбольной лиги Испании), отставая от лидирующей "Гранады" на 3 очка.

Напомним, презентацию Селезнева в качестве игрока "Малаги" была перенесена из-за определенных разногласий испанского клуба с турецким "Акхисаром Белидие".

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