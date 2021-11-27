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Украинский дзюдоист завоевал бронзовую медаль турнира Grand Slam в Абу-Даби

Новина українською →
Абу-Даби, Суббота 27 ноября 2021 06:05
Украинский дзюдоист завоевал бронзовую медаль турнира Grand Slam в Абу-Даби Фото: украинский дзюдоист Богдан Ядов завоевал бронзовую медаль турнира Grand Slam в Абу-Даби (facebook.com/UkraineJudoFederation)
Автор: Анна Полисученко

Украинский дзюдоист завоевал бронзовую медаль турнира Grand Slam в Абу-Даби. В категории до 66 кг на третью ступень пьедестала поднялся Богдан Ядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Федерации дзюдо Украины.

Начав свой турнир со второго раунда, украинец одолел француза Реда Седдуки, в четвертьфинале "Golden Score" одолел опытного узбека Дильшодбека Юлдошева, а в полуфинале уступил 22-летнему россиянину Измаилу Мисирову.

В поединке за "бронзу" с молдованином Раду Извореану благодаря получению после броска на оценку "Ваза-ари" наш спортсмен одержал победу.

Это первая международная медаль для Ядова после "бронзы" на Grand Slam в Баку в мае 2019 года.

Ранее мы писали, что украинский дзюдоист завоевал "бронзу" на турнире в Баку.

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