Український дзюдоїст завоював бронзову медаль турніру Grand Slam в Абу-Дабі. У категорії до 66 кг на третю сходинку п'єдесталу піднявся Богдан Ядов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Федерації дзюдо України.

Почавши свій турнір з другого раунду, українець здолав француза Реда Седдукі, у чвертьфіналі "Golden Score" здолав досвідченого узбека Дільшодбека Юлдошева, а в півфіналі поступився 22-річному росіянину Ізмаїлу Місірову.

У поєдинку за "бронзу" з молдованином Раду Ізвореану завдяки отриманню після кидка на оцінку "Ваза-арі" наш спортсмен здобув перемогу.

Це перша міжнародна медаль для Ядова після "бронзи" на Grand Slam в Баку в травні 2019 року.