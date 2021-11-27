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Український дзюдоїст завоював бронзову медаль турніру Grand Slam в Абу-Дабі

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Абу-Дабі, Субота 27 листопада 2021 06:05
Український дзюдоїст завоював бронзову медаль турніру Grand Slam в Абу-Дабі Фото: український дзюдоїст Богдан Ядов завоював бронзову медаль турніру Grand Slam в Абу-Дабі (facebook.com/UkraineJudoFederation)
Автор: Анна Полисученко

Український дзюдоїст завоював бронзову медаль турніру Grand Slam в Абу-Дабі. У категорії до 66 кг на третю сходинку п'єдесталу піднявся Богдан Ядов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Федерації дзюдо України.

Почавши свій турнір з другого раунду, українець здолав француза Реда Седдукі, у чвертьфіналі "Golden Score" здолав досвідченого узбека Дільшодбека Юлдошева, а в півфіналі поступився 22-річному росіянину Ізмаїлу Місірову.

У поєдинку за "бронзу" з молдованином Раду Ізвореану завдяки отриманню після кидка на оцінку "Ваза-арі" наш спортсмен здобув перемогу.

Це перша міжнародна медаль для Ядова після "бронзи" на Grand Slam в Баку в травні 2019 року.

Раніше ми писали, що український дзюдоїст завоював "бронзу" на турнірі в Баку.

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