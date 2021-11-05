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Украинский дзюдоист завоевал "бронзу" на турнире в Баку

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Баку, Пятница 05 ноября 2021 20:45
Украинский дзюдоист завоевал "бронзу" на турнире в Баку Фото: украинский дзюдоист Евгений Гончарко (facebook.com/olympicua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В столице Азербайджана Баку прошел турнир серии Grand Slam. 18-летний украинский дзюдоист Евгений Гончарко занял третье место в весовой категории до 66 килограммов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

"Поздравляем 18-летнего украинского дзюдоиста Евгения Гончарко с первой в карьере наградой турнира серии Grand Slam в Баку", - говорится в сообщении.

Первое место в этой весовой категории занял дзюдоист из Азербайджана Орхан Сафаров. Второе - спортсмен из Молдовы Денис Вьеру.

Третье место Гончарко поделил с японским дзюдоистом Риомой Танаки.

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