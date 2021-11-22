Український чемпіон WBO Берінчик проведе бій проти росіянина Чанієва
Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у легкій вазі українець Денис Берінчик повертається на ринг. Він проведе бій з росіянином Ісою Чанієвим, який пройде 18 грудня в ТРЦ "Термінал в Броварах".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію K2 Promotions.
"Беринчик повертається в ринг: 18 грудня в ТРЦ "Термінал" (Бровари)... пройде бій чемпіона WBO International у легкій вазі Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) з екс-претендентом на титул чемпіона світу IBF Іси Чанієва (15 -3-0, 7 КО) з Росії". - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у липні Беринчик під час бою на голих кулаках переміг ексбійця UFC Артема Лобова на прізвисько "Російський молот".
Зазначимо, у жовтні 2019 року Берінчик вдруге захистив чемпіонський титул, здолавши мексиканця Патріціо Лопеса Морено.
Чемпіонський пояс Берінчик здобув у грудні 2018 року, нокаутувавши філіппінця Росекі Крістобаля, а у квітні наступного року успішно захистив його у поєдинку з японцем Ніхіто Араковою.