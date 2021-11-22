Український чемпіон WBO Берінчик проведе бій проти росіянина Чанієва

Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у легкій вазі українець Денис Берінчик повертається на ринг. Він проведе бій з росіянином Ісою Чанієвим, який пройде 18 грудня в ТРЦ "Термінал в Броварах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію K2 Promotions.

"Беринчик повертається в ринг: 18 грудня в ТРЦ "Термінал" (Бровари)... пройде бій чемпіона WBO International у легкій вазі Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) з екс-претендентом на титул чемпіона світу IBF Іси Чанієва (15 -3-0, 7 КО) з Росії". - йдеться у повідомленні.