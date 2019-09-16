Беленюк стал чемпионом мира по борьбе

Лидер сборной Украины по греко-римской борьбе Жан Беленюк выиграл золотую награду чемпионата мира-2019, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

В финале украинец, выступая в категории до 87 кг, победил венгра Виктора Лоринца (2:1), который замыкает топ-3 мирового рейтинга.

На пути в полуфинал украинец сумел победить белоруса Николая Стадуба (3:1), хорвата Ивана Хуклека (7:1) и мексиканца Альфонсо Лейву Йепеса (5:1). В полуфинале Беленюк был сильнее немца Дениса Кудлы - 2:1.

Отметим, что выход в финал гарантировал украинцу лицензию на Олимпийские Игры в Токио-2020, после которых он планирует завершить спортивную карьеру.

В конце июня Беленюк завоевал золото на Европейских играх-2019 в Минске, а в апреле - на чемпионате Европы.

В настоящий момент украинский борец также является народным депутатом от партии "Слуга народа".

Стоит отметить, что Беленюк уже выигрывал чемпионат мира в весе до 85 кг в 2015 году, когда турнир проходил в Лас-Вегасе.