Украина завоевала золотую медаль по борьбе на Европейских играх

Фото: Жан Беленюк (facebook.com/olympicua)

Жан Беленюк победил азербайджанского спортсмена со счетом 3:1

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который выступает в весовой категории до 87 кг, принес Украине золотую медаль на II Европейских играх в Минске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины Facebook.

Сообщается, что Беленюк в финале встретился с Исламом Аббасовым, который представлял Азербайджан. Украинский спортсмен одержал победу со счетом 3:1.

Беленюк провел хороший первый период и смог заработать три очка. Во втором периоде украинский борец довел поединок до победного завершения.

Золотая медаль Беленюка стала 11-й для Украины на Европейских играх в Минске.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина завоевала золотую медаль по боксу на Европейских играх. В финальном поединке украинскому боксеру противостоял Мураду Алиев, который представлял Францию, Вихрист победил со счетом 4:1, при этом арбитру пришлось остановить бой в третьем раунде из-за рассечения у украинского боксера.

Напомним, что Украина завоевала две медали по борьбе на Европейских играх. В весовой категории до 53 кг украинка встретилась с София Маттссон из Швеции и завоевала звание вице-чемпионки II Европейских игр Минск-2019, еще одну медаль на счету украинских представителей вольной борьбы одержал Гор Оганнесян.