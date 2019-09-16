Беленюк став чемпіоном світу з боротьби

Лідер збірної України з греко-римської боротьби Жан Беленюк виграв золоту нагороду чемпіонату світу-2019, який проходить в Нур-Султана (Казахстан). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

У фіналі українець, виступаючи в категорії до 87 кг, переміг угорця Віктора Лорінца (2:1), який замикає топ-3 світового рейтингу.

На шляху до півфіналу українець зумів перемогти білоруса Миколи Стадуба (3:1), хорвата Івана Хуклека (7:1) і мексиканця Альфонсо Лейву Йепеса (5:1). У півфіналі Беленюк був сильніше німця Дениса Кудла - 2:1.

Зазначимо, що вихід у фінал гарантував українцю ліцензію на Олімпійські Ігри в Токіо-2020 року, після яких він планує завершити спортивну кар'єру.

Для Беленюк це вже третя золота нагорода в нинішньому році - в кінці червня він завоював золото на Європейських іграх-2019 у Мінську, а у квітні - на чемпіонаті Європи в Бухаресті (Румунія)

На даний момент український борець також є народним депутатом від партії "Слуга народу".

Варто відзначити, що Беленюк вже вигравав чемпіонат світу у вазі до 85 кг у 2015 році, що проходив у Лас-Вегасі.