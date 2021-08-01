Украинский борец Темиров уступил в полуфинале Олимпиады, но поборется за "бронзу"

Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров уступил в полуфинале Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 60 кг. Он получит шанс побороться за "бронзу".
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Темиров сегодня победил в двух схватках - сперва узбека Эльмурата Тасмурадова, а затем армянина Армена Меликяна, и пробился в полуфинал соревнований. Здесь его соперником был местный борец из Японии Кеничиро Фумита.
В первом периоде Фумита получил один балл за активность. Однако во втором периоде украинский борец вернул себе балл активными действиями. Но после этого японец провел успешный прием, получив еще 4 балла и выиграв схватку с общим счетом 5:1.
Поединок за "бронзу" состоится завтра, 2 августа. Старт финального блока в 13:30 по Киеву. Пока имя соперника Темирова неизвестно.
Напомним, сегодня утром пловец Михаил Романчук принес Украине первое "серебро" Олимпиады в Токио. Он стал вторым на дистанции 1500 метров вольным стилем.
Также РБК-Украина писало, что украинский боксер Александр Хижняк пробился в полуфинал ОИ-2020 и гарантировал себе как минимум "бронзу".