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Український борець Теміров поступився у півфіналі Олімпіади, але побореться за " бронзу"

Автор: Ігор Литвиненко

Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров поступився у півфіналі Олімпійських ігор-2020 у ваговій категорії до 60 кг. він отримає шанс поборотися за "бронзу".

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Теміров сьогодні переміг у двох сутичках-спершу узбека Ельмурата Тасмурадова, а потім вірменина Армена Мелікяна, і пробився до півфіналу змагань. Тут його суперником був місцевий борець з Японії Кенічіро Фуміта.

У першому періоді Фуміту отримав один бал за активність. Однак у другому періоді український борець повернув собі бал активними діями. Але після цього японець провів успішний прийом, отримавши ще 4 бали і вигравши сутичку із загальним рахунком 5:1.

Поєдинок за" бронзу " відбудеться завтра, 2 серпня. Старт фінального блоку о 13: 30 за Києвом. Поки ім'я суперника Темірова невідомо.

Нагадаємо, сьогодні вранці плавець Михайло Романчук приніс Україні перше "срібло" Олімпіади в Токіо. Він став другим на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Також РБК-Україна писало, що український боксер Олександр Хижняк пробився до півфіналу ОІ-2020 і гарантував собі як мінімум "бронзу".

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