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Украинский боксер Постол вышел на первое место в рейтинге WBC

Новости » Спорт     12.11.2019 - 13:41
Украинский боксер Постол вышел на первое место в рейтинге WBC
Фото: Виктор Постол (instagram.com/icemanpostol)

Усик поднялся на 4 место, подвинув россиянина Поветкина

Всемирный боксерский совет (WBC) обновил рейтинги во всех весовых категориях. Согласно информации на официальном сайте организации, список боксеров в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) возглавил экс-чемпион мира украинец Виктор Постол, который поднялся со второй позиции.

В начале следующего года Постол сразится с обладателем титула Хосе Карлосом Рамиресом.

Дебютант супертяжелого дивизиона Александр Усик поднялся с пятой позиции на четвертую, обойдя россиянина Александра Поветкина, который и вовсе вылетел из топ-5. Чемпионским поясом в этом весе владеет американец Деонтей Уайлдер.

Украинский полусредневес Сергей Богачук, который недавно завладел вакантным региональным титулом WBC, впервые вошел в топ-15 рейтинга, где занял 14 позицию. Сергей Деревянченко в среднем весе (до 72,6 кг) находится на третьей строчке в рейтинге. Василий Ломаченко обладает статусом "франчайзингового" чемпиона WBC.

Еще один украинец - Александр Гвоздик в полутяжелом весе опустился на вторую позицию, поскольку потерял чемпионский пояс в бою с россиянином Артуром Бетербиевым.

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