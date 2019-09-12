Украинец Постол сразится против чемпиона мира в начале следующего года

Фото: Виктор Постол (instagram.com/icemanpostol)

Изначально поединок должен был состояться 30 ноября

Бой между украинцем Виктором Постолом и чемпионом мира по версиям WBC и WBO в суперлегком весе (до 63,5 кг) Хосе Рамиресом намечен на 1 февраля следующего года. Об этом заявил промоутер Боб Арум, слова которого передает Boxing Scene.

По словам президента компании Top Rank, поединок планировался на более раннюю дату, однако его пришлось отсрочить из-за травмы левой руки американского боксера и последовавшей за этом операции в августе.

По линии WBO обязательный претендент Рамиреса - Джек Кэттеролл. Однако, по словам Арума, в планах сначала бой с украинцем, и затем - с британцем.

Изначально бой Рамирес - Постол должен был состояться 30 ноября.

Постол стал обязательным претендентом на пояс чемпиона WBC, победив в апреле француза Мохаммеда Мимуна. Рамирес провел прошлый поединок в июле и техническим нокаутом одолел соотечественника Морица Хукера.

Постол уже владел поясом WBC, завоевал в 2015 году после победы над Лукасом Матиссе. Уже в следующем поединке украинец потерял титул, уступив Теренсу Кроуфорд.

В 2018 году Виктор Постол проиграл шотландцу Джошу Тейлору в бою за пояс WBC Silver.