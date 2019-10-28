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Непобедимый украинский боксер Богачук завоевал титул WBC Continental

Новости » Спорт    28.10.2019 - 10:41
Непобедимый украинский боксер Богачук завоевал титул WBC Continental
Фото: Сергей Богачук (twitter.com/SBohachuk)

Украинец добыл 16 кряду победу нокаутом

Украинский полусредневес Сергей Богачук нокаутировал в 4 раунде американца Тайрона Брансона и завладел вакантным региональным титулом WBC Continental Americas Championship. Об этом сообщает The Ring.

Бой по правилам десяти раундов прошел в ночь с 27 на 28 октября и стал главным событием вечера бокса на арене The Avalon в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Брансон трижды по ходу боя побывал на канвасе ринга, но вставал и продолжал бой. Четвертое падение Тайрона заставило рефери досрочно остановить поединок.

Таким образом, 24-летний Богачук провел на профессиональном ринге уже 16 боев, во всех выигрывал нокаутом. 34-летний Брансон потерпел восьмое поражение при 28 победах (25 нокаутом) и двух ничьих.

В профи Богачук дебютировал в начале 2017 года. Бой с Брансоном стал для украинца первым титульным в карьере.

Напомним, еще один непобедимый украинский боксер Денис Беринчик защитил титул Интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO International) в легком весе, одолев в бою мексиканца Патрицио Лопеса Морено.

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