ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Український боксер Постол вийшов на перше місце у рейтингу WBC

Новини » Спорт     12.11.2019 - 13:41
Український боксер Постол вийшов на перше місце у рейтингу WBC
Фото: Віктор Постол (instagram.com/icemanpostol)

Усик піднявся на 4 місце, посунувши росіянина Повєткіна

Всесвітня боксерська рада (WBC) оновив рейтинги у всіх вагових категоріях. Згідно з інформацією на офіційному сайті організації, список боксерів у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) очолив екс-чемпіон світу українець Віктор Постол, який піднявся з другої позиції.

На початку наступного року Постол битиметься з володарем титулу Хосе Карлосом Раміресом.

Дебютант суперважкого дивізіону Олександр Усик піднявся з п'ятої позиції на четверту, обійшовши росіянина Олександра Повєткіна, який і зовсім вилетів з топ-5. Чемпіонським поясом в цій вазі володіє американець Деонтей Уайлдер.

Український напівсередньоваговик Сергій Богачук, який недавно заволодів вакантним регіональним титулом WBC, вперше увійшов в топ-15 рейтингу, де зайняв 14 позицію. Сергій Дерев'янченко у середній вазі (до 72,6 кг) перебуває на третій сходинці у рейтингу. Василь Ломаченко володіє статусом "франчайзингового" чемпіона WBC.

Ще один українець - Олександр Гвоздик у напівважкій категорії опустився на другу позицію, оскільки втратив чемпіонський пояс у бою з росіянином Артуром Бетербієвим.

Промоутер Усика розповів про потенційний титульний бій українця Ломаченко обраний почесним послом Олімпіади-2020
Новини України рейтингВиктор ПостолБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся