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Украинский боксер готовится к дебюту в США с сыном легенды

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Четверг 04 августа 2022 13:05
Украинский боксер готовится к дебюту в США с сыном легенды Фото: Федор Черкашин вскоре выйдет на американский ринг (Facebook/Fiodor Cherkashyn)
Автор: Антон Федорцив

Боксер среднего веса Федор Черкашин поделился подробностями подготовки к первому бою на американской земле. Его спарринг-партнером стал сын Эвандера Холифилда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram украинско-польского боксера.

26-летний непобежденный боксер (19 побед, 12 – нокаутом) готовится к дебюту с Эваном Холифилдом. Совместная с сыном легенды подготовка позволила украинцу с польскими корнями познакомиться с бывшим абсолютным чемпионом мира.

"Легендарный чемпион мира наблюдал за нашим спаррингом, после этого мы обменялись несколькими словами и он согласился на общую фотку. Я знаю, что из-за боя сына он будет присутствовать на этом вечере бокса", – рассказал Черкашин.

Уроженец Харькова, переехавший в Варшаву, будет драться во Флориде 20 августа. Его соперником станет американец Гилберт Венегас-младший (11 побед за одно поражение, 7 – нокаутом). Этот бой вошел в андеркард поединка Бронер – Фигероа.

Ранее организаторы показали новое промо боя-реванша Усик – Джошуа. В видео попали кадры с первого боя украинца и британца, официальные мероприятия с участием боксеров и тренировочные моменты перед реваншем.

Украинский боксер готовится к дебюту в США с сыном легенды

К слову, накануне сделали подборку ключевых событий перед боем-реваншем между Усиком и Джошуа.

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