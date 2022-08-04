Украинский боксер готовится к дебюту в США с сыном легенды

Боксер среднего веса Федор Черкашин поделился подробностями подготовки к первому бою на американской земле. Его спарринг-партнером стал сын Эвандера Холифилда.

26-летний непобежденный боксер (19 побед, 12 – нокаутом) готовится к дебюту с Эваном Холифилдом. Совместная с сыном легенды подготовка позволила украинцу с польскими корнями познакомиться с бывшим абсолютным чемпионом мира.

"Легендарный чемпион мира наблюдал за нашим спаррингом, после этого мы обменялись несколькими словами и он согласился на общую фотку. Я знаю, что из-за боя сына он будет присутствовать на этом вечере бокса", – рассказал Черкашин.

Уроженец Харькова, переехавший в Варшаву, будет драться во Флориде 20 августа. Его соперником станет американец Гилберт Венегас-младший (11 побед за одно поражение, 7 – нокаутом). Этот бой вошел в андеркард поединка Бронер – Фигероа.

Ранее организаторы показали новое промо боя-реванша Усик – Джошуа. В видео попали кадры с первого боя украинца и британца, официальные мероприятия с участием боксеров и тренировочные моменты перед реваншем.