Беринчик провел открытую тренировку перед боем за пояс WBO International

Фото: Беринчик с тренером Стасом Григорук на открытой тренировке (facebook.com/K2Ukraine)

Украинский боксер пообещал нокаутировать Росеки Кристобаля

Обладатель титула WBO Oriental Денис Беринчик (9-0, 6 КО) провел открытую тренировку перед боем против филиппинца Росеки Кристобаля (15-2, 11 КО). Об этом сообщает K2 Promotions.

Украинский легковес уверен, что без проблем разберется со своим соперником.

"Когда боксируют с топами по 12 раундов за титул, там и подготовка длительная, и сам поединок гораздо выносливее. А когда драться с такими филиппинцами, как я, уровня мастера спорта, если оценивать по украинским меркам... Конечно, мой уровень гораздо выше. Он на фоне меня будет выглядеть гораздо хуже, я уверен", - цитирует Беринчика XSPORT.

Поединок Беринчик - Кристобаль состоится 22 декабря в Броварах на арене "Терминал". На кону встречи будет стоять пояс WBO International. Также в рамках этого вечера бокса свои бои проведут Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Андрей Руденко и Мишико Беселия.

Напомним, украинский чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) получил именной пояс от Всемирного боксерского совета (WBC).