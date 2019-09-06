Украинский чемпион WBO во второй раз будеш защищать титул

Фото: Денис Беринчик (instagram.com/berinchyk)

Бой состоится 5 октября в Броварах

Украинский интерконтинентальный чемпион WBO по боксу в легком весе Денис Беринчик в октябре во второй раз будет защищать свой титул. Об этом сообщает K2 Promotions Ukraine в Facebook.

Поединок состоится 5 октября на арене ТРЦ "Терминал" (Бровары). На вечере бокса в Броварах в ринг также выйдут другие боксеры, среди которых Олег Малиновский, Дмитрий Митрофанов, Мишико Беселия, Василий Чеботарь. Имена их соперников пока также не известны.

Последний бой 31-летний Беринчик провел в апреле 2019 года, когда защитил титул чемпиона по версии WBO International в легком весе в бою с японцем Нихито Аракавой (32-7-2, 18 КО).

Напомним, Беринчик завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBO, одержав досрочную победу над филиппинцем Росеки Кристобалем.

Стоит добавить, что в этот же вечер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) и Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) проведут бой за титул чемпиона по версии IBF в средней весовой категории. Этот бой состоится в Нью-Йорке. Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая. После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF.