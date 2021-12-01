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Украинский бизнес снова ухудшил ожидания: НБУ назвал причину

Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес ухудшил оценки перспектив своей деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (иода) в ноябре 2021 года составил 49,8 пунктов (51,4 в октябре) и впервые за 7 месяцев снизился ниже нейтрального уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины (НБУ).

"Стремительное подорожание энергоносителей, дефицит сырьевых товаров, увеличение производственных затрат и рост заболеваемости в Украине и в мире ухудшили оценки предприятий большинства секторов экономики, которые участвуют в ежемесячных опросах", - отметили в НБУ.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 ноября 2021 года. В опросе приняло участие 385 предприятий. Среди опрошенных предприятий 43,4% - компании промышленности, 28,6% - сферы услуг, 22,6% - торговли, 5.5% - строительства, 33,2% респондентов - крупные предприятия, 30.4% - средние, 36.4% - малые.

Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Напомним, Индекс потребительских настроений в Украине в октябре 2021 года составил 68,8, что на 0,3 пункта ниже показателя сентября. Падение индикатора вызвано снижением Индекса целесообразности делать крупные закупки, который уменьшился на 5,4 пунктов.

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Национальный банк Украины