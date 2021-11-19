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Потребительские настроения украинцев ухудшаются: что стало причиной

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Украина, Пятница 19 ноября 2021 14:42
Потребительские настроения украинцев ухудшаются: что стало причиной Фото: потребительские настроения украинцев снова ухудшились (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индекс потребительских настроений в Украине в октябре 2021 года составил 68,8, что на 0,3 пунктов ниже показателя сентября. Падение индикатора вызвано снижением Индекса целесообразности делать крупные закупки, который уменьшился на 5,4 пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения упал и составляет 66,8, что на 2,6 пунктов ниже показателя сентября. Индекс экономических ожиданий в октябре составляет 70,1, что на 1,2 пунктов выше уровня этого индекса в сентябре.

В октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 2,3 пунктов и составляет 134,9. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,7 пунктов и составляет 191,9. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 6,2пунктов и составляет 133,6.

"В целом мы не наблюдаем существенных изменений в октябре по сравнению с сентябрем этого года. Однако все основные индексы существенно улучшились по сравнению с октябрем предыдущего года, кроме инфляционных ожиданий. Так Индекс потребительских настроений увеличился за год на 6,4 пунктов. Возросла также уверенность украинцев в национальной валюте: Индекс девальвационных ожиданий упал на 27 пунктов", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Потребительские настроения украинцев ухудшаются: что стало причиной

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GFK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинакова. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.

Напомним, по данным опроса КМИС, в октябре 2021 года украинцы считают, что главными причинами экономического кризиса являются коррупция (42,1% респондентов) и некомпетентность власти (31,2%).

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