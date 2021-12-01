Український бізнес знову погіршив очікування: НБУ назвав причину

"Стрімке здорожчання енергоносіїв, дефіцит сировинних товарів, збільшення виробничих витрат та зростання захворюваності в Україні й у світі погіршили оцінки підприємств більшості секторів економіки, що беруть участь у щомісячних опитуваннях", - зазначили в НБУ.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 листопада 2021 року. В опитуванні взяло участь 385 підприємств. Серед опитаних підприємств 43,4% - компанії промисловості, 28,6% - сфери послуг, 22,6% - торгівлі, 5.5% - будівництва, 33,2% респондентів - великі підприємства, 30.4% - середні, 36.4% - малі.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.