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Украинский бизнес ожидает роста курса доллара почти до 30 гривен

Автор: Александр Белоус

Бизнес прогнозирует дальнейшее усиление девальвационных процессов

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 29,68 грн/доллар. Настроения за последний квартал снова ухудшились.

Об этом свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2020 года.

По данным опроса, 44,5% респондентов считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 29,01 грн/доллар до 30,00 грн/доллар.

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Таким образом, по сравнению с предыдущими кварталами девальвационные ожидания бизнеса ухудшились. В I квартале 2020 года бизнес закладывал курс 26,01 грн/доллар, в II квартале - 28,28 грн/доллар, в III квартале - 28,99 грн/доллар.

Очередной опрос НБУ был проведен с 5 ноября 2020 году по 3 декабря 2020 года среди руководителей 693 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, в III квартале 2020 года руководители украинских предприятий прогнозировали среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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